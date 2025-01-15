Еще 3 молодые семьи из Ступина получили сертификаты на покупку жилья

Обладателями сертификатов государственной программы «Жилище» стали три молодые семьи из Ступина. Документ позволит им переехать в собственный дом или квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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