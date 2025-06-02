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Новым президентом Польши избран оппозиционер Навроцкий

Новым президентом Польши избран оппозиционер Навроцкий

Навроцкий набрал 50,89% голосов, его соперник Рафал Тшасковский получил 49,11%.фото: x.com/NawrockiKnКандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов.

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