День народного единства

4 ноября по всей России пройдут мероприятия, посвященные освобождению Российского государства от польско-литовских захватчиков под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского в 1612 году.
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