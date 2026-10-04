Боец Антонов больше двух недель заботился о раненом товарище

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" ефрейтор Дмитрий Антонов две с половиной недели заботился о боевом товарище, который получил слепое осколочное ранение спины во время выполнения задач на днепропетровском направлении.
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