Боец Антонов больше двух недель заботился о раненом товарище

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" ефрейтор Дмитрий Антонов две с половиной недели заботился о боевом товарище, который получил слепое осколочное ранение спины во время выполнения задач на днепропетровском направлении.