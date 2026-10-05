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Газета.ру

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Путин: от учителей во многом зависит, как Россия ответит на вызовы XXI века

Путин: от учителей во многом зависит, как Россия ответит на вызовы XXI века

То, как Россия ответит на вызовы XXI века, во многом зависит от учителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

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