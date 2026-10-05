Путин: от учителей во многом зависит, как Россия ответит на вызовы XXI века

То, как Россия ответит на вызовы XXI века, во многом зависит от учителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Венгрия открыла а...
- На здании Росстат...
- Премьер Польши Ту...
Загрузка комментариев…