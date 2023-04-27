На ЗАЭС провели зарыбление пруда

В пруд-охладитель Запорожской АЭС выпустили рыб, сообщил директор станции Юрий Черничук."Мы выпустили в охладительный пруд Запорожской АЭС около 270 кг мальков годовалых рыб и 200 кг подрощенных, двухгодовалых особей", – уточнил директор ЗАЭС.