В Конгрессе США назвали проект, который первым отправят на подпись Дональду Трампу

ВАШИНГТОН, 23 января, ФедералПресс. Первым законопроектом, который новый состав Конгресса США представит на подпись президенту Дональду Трампу, станет инициатива по ужесточению мер против мигрантов, обвиняемых в преступлениях.
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