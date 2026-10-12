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ФедералПресс

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Россияне рассказали, как справиться с медвежьей угрозой: неожиданный взгляд на проблему

Россияне рассказали, как справиться с медвежьей угрозой: неожиданный взгляд на проблему

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Большинство россиян считают, что для контроля популяции медведей не достаточно отстрелов, нужно усилить контроль за свалками, вести мониторинг хищников и предупреждать туристов об опасных местах.

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