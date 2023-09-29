Чита прошла в финал конкурса за звание культурной столицы страны

Город Чита прошел в финальную часть конкурса за звание культурной столицы страны в 2024 году.В финал помимо Читы вышли 8 городов: Нижний Новгород, Самара, Чебоксары, Калининград, Новосибирск, Томск и Грозный.
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