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Названа полезная нагрузка вместо ESCAPADE для первого пуска New Glenn

Названа полезная нагрузка вместо ESCAPADE для первого пуска New Glenn

Полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring, разрабатываемого компанией Blue Origin.

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