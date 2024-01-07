Politico: Байдену три дня не сообщали о госпитализации главы Пентагона Остина

Белый дом узнал о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина спустя три дня, пишет Politico. Источники издания утверждают, что в это время часть обязанностей министра выполнял его заместитель Кэтлин Хикс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии