☁️☁️☁️Снова сбоит матрица. На этот раз багровые облака. Метеорологи правда расскажут очередные версии про приломлённый свет.
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☁️☁️☁️Снова сбоит матрица. На этот раз багровые облака. Метеорологи правда расскажут очередные версии про приломлённый свет.
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