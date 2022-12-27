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На ранних версиях танка КВ-2 устанавливалась пушка калибра 122 миллиметра, однако в серийное производство пошла версия с орудием калибра 152 миллиметра

На ранних версиях танка КВ-2 устанавливалась пушка калибра 122 миллиметра, однако в серийное производство пошла версия с орудием калибра 152 миллиметра

﻿﻿На ранних модификациях танка КВ-2 устанавливалась пушка калибра 122 мм, но в серийное производство пошла версия с пушкой калибра 152 мм.

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