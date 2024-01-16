Ресторан «Дворцовая» на Фестивале Аутентичной уральской кухни (АУК)

С 16 по 31 января уже в четвертый раз пройдет фестиваль Аутентичной уральской кухни (АУК). Фестиваль шагнул далеко за пределы Екатеринбурга, и теперь в нем традиционно участвуют ресторанные проекты из более, чем 10 городов Урала.