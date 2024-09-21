Солнце окажет влияние на взаимоотношения во время осеннего равноденствия 22 сентября 2024 года Елена ГалицкаяСовсем скоро, 22 сентября 2024 года, нас ждет особенный день — осеннее равноденствие, насыщенное уникальной энергетикой.