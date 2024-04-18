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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Европейский ЦБ выступил против изъятия активов России для военной помощи Украине

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что все предложения США использовать более €260 млрд замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, нарушат международный правовой порядок, передает FT.

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