Командир спецназа «Ахмат» указал на участившуюся сдачу в плен бойцов ВСУ

Участились случаи сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях, в том числе на артемовском, где бойцы украинской армии сдаются в плен подразделениям «Ахмата» каждые два-три дня.
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