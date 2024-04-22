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ФедералПресс

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«Школа мэров» повысит престиж государственной службы

«Школа мэров» повысит престиж государственной службы

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Сегодня в стране остро стоит вопрос обеспечения муниципалитетов высококвалифицированными кадрами, хотя из года в год роль муниципальных властей в государственном управлении растет все сильнее.

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