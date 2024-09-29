Daily Mail: низкая скорость обработки информации не означает низкий интеллект

Низкая скорость обработки информации может вызвать трудности с пониманием и получением информации. Это расстройство не означает, что у человека низкий интеллект, однако требует принятия мер для нормальной работы, сообщает Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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