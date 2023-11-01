Украинский офицер: Если на Западе кто-то критикует ВСУ, пусть едет на фронт и покажет, как нужно воевать

Украинские командиры на местах начали срываться при общении с западными репортёрами. Как пишет западная пресса, их откровенно раздражают вопросы о том, почему провалилось контрнаступление, если страны НАТО предоставили и ракеты, и танки, и кассетные боеприпасы, и огромное количество дронов и другого оружия.