Русская весна
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Русская весна

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На Украине заявили, что Зеленский не покажет согражданам весь «план победы»

На Украине заявили, что Зеленский не покажет согражданам весь «план победы»

Часть пунктов «плана победы» Владимира Зеленского останется закрытой для украинцев, заявил глава его офиса Андрей Ермак в эфире новостного телемарафона.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Наверное потому ,что это план уничтожения Украины и её населения!?Вот так один скунс может уничтожить всех вокруг себя!
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