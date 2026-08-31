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Царьград

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Reuters: Иордания перехватила 8 ракет в своем воздушном пространстве

Reuters: Иордания перехватила 8 ракет в своем воздушном пространстве

Вооруженные силы Иордании перехватили восемь ракет в понедельник, вторгшихся в воздушное пространство страны.

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