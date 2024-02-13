Прощай, Валентин: лишь 3 из 10 мужчин в России собираются дарить женщинам букеты в День всех влюбленных

Прощай, Валентин: лишь 3 из 10 мужчин в России собираются дарить женщинам букеты в День всех влюбленныхСервис по поиску работы SuperJob провел в начале февраля опрос среди 3 тысяч жителей всех округов России по поводу их планов на День святого Валентина.