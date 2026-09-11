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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья Бестемьянова: «Детей надо приучать к спорту уже в 3-4 года, поэтому ребенку должно быть весело. Если он мучится, то не надо этим заниматься»

Олимпийская чемпионка по танцам на льду  Наталья Бестемьянова  считает, что детей нужно приучать к спорту с 3-4 лет, но нельзя заставлять их заниматься.

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