Все пустые и двойные туры концовки АПЛ: планируем составы в фэнтези уже сейчас

Ждем много переносов в фэнтези АПЛ. В этом сезоне АПЛ заметно меньше рваного расписания с переносами матчей из одного фэнтези-тура в другой, потому что иначе формируются кубковые календари: с первого же раунда нет переигровок в Кубке Англии, туры чемпионата не проводят параллельно с 1/8 и 1/4 финала.
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