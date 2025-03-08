Все пустые и двойные туры концовки АПЛ: планируем составы в фэнтези уже сейчас

Ждем много переносов в фэнтези АПЛ. В этом сезоне АПЛ заметно меньше рваного расписания с переносами матчей из одного фэнтези-тура в другой, потому что иначе формируются кубковые календари: с первого же раунда нет переигровок в Кубке Англии, туры чемпионата не проводят параллельно с 1/8 и 1/4 финала.