FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Мракобесы а не те как себя ,,величают,,Ученые рассмотрел...
  • Светлана Зуева
    Уже не донна,а уж прима даааавно сдулась....хабалкой была,хабалкой и осталась.Напугали Гарри и ...
  • Ильдус Мамлеев
    Согласен с тобой Алексей это не "звезда", а редкостная "п...а",точнее и не скажешь.Мечты сбываются: ...

Все пустые и двойные туры концовки АПЛ: планируем составы в фэнтези уже сейчас

Все пустые и двойные туры концовки АПЛ: планируем составы в фэнтези уже сейчас

Ждем много переносов в фэнтези АПЛ. В этом сезоне АПЛ заметно меньше рваного расписания с переносами матчей из одного фэнтези-тура в другой, потому что иначе формируются кубковые календари: с первого же раунда нет переигровок в Кубке Англии, туры чемпионата не проводят параллельно с 1/8 и 1/4 финала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх