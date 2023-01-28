Вице-президент «Металлурга» об игроках в аренде: «Развиваются ребята, будем их использовать. Особенно Гребенкина»

Вице-президент «Металлурга» высказался о будущем игроков, находящихся сейчас в аренде. – Как оцените прогресс игроков в аренде – Никиты Гребенкина в «Амуре» и Валерия Орехова в «Адмирале»? – Отлично, ребята развиваются.
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