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Вице-президент «Металлурга» об игроках в аренде: «Развиваются ребята, будем их использовать. Особенно Гребенкина»

Вице-президент «Металлурга» высказался о будущем игроков, находящихся сейчас в аренде.  – Как оцените прогресс игроков в аренде – Никиты Гребенкина в «Амуре» и Валерия Орехова в «Адмирале»? – Отлично, ребята развиваются.

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