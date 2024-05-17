Анталию предупредили о катастрофическом землетрясении

В Анталии вновь прозвучало предупреждение о возможном катастрофическом землетрясении. Профессор Наси Герюр, член Академии наук, геолог и специалист по землетрясениям, заявил, что в трех сейсмических зонах, затрагивающих город, накопилось опасное напряжение.
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