Анталию предупредили о катастрофическом землетрясении

В Анталии вновь прозвучало предупреждение о возможном катастрофическом землетрясении. Профессор Наси Герюр, член Академии наук, геолог и специалист по землетрясениям, заявил, что в трех сейсмических зонах, затрагивающих город, накопилось опасное напряжение.