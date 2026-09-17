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Защитник «Монреаля» Гуле пропустит начало сезона НХЛ. Он выбыл на 4-5 недель из-за травмы

Защитник « Монреаля » Кайден Гуле пропустит 4-5 недель из-за травмы. 24-летний канадский защитник пропустит начало сезона НХЛ из-за перенесенной летом небольшой операции на приводящей мышце.

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