Суд оставил штраф 600 тыс. рублей владельцу грузовика SHACMAN

Прокопьевский районный суд Кемеровской области оставил в силе постановление Ространснадзора, которым собственник грузового автомобиля SHACMAN был оштрафован на 600 тысяч рублей.
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