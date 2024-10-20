Симоньян: ВС РФ не бомбят Верховную раду, так как это культурное наследие

Главред интернет-издания RT Маргарита Симоньян проинформировала о том, что ракетные войска и Воздушно-космические силы Российской Федерации не наносят ударов по украинской Верховной раде из-за того, что данное строение обладает культурной ценностью.
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