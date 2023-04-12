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Для детей Донбасса организовали экскурсию в музей Космонавтики в Архипо-Осиповке

Для детей Донбасса организовали экскурсию в музей Космонавтики в Архипо-Осиповке

В то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, депутат ЗСК Николай Лобачев, заместитель исполнительного секретаря местного отделения  партии Игорь Пирог, секретарь первичного отделения Марьям Хачак, директор ООО «Защита Права» Михаил Рощин и Елена Аристова организовали увлекательную экскурсию в музей Космонавтики в Архипо-Осиповке.

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