Стал известен новогодний прайс российских звезд

Продюсер Рольгейзер: звезды повышают стоимость выступлений зимой в два раза Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Продюсер Денис Рольгейзер рассказал о стоимости выступлений российских звезд на частных мероприятиях в новогодние праздники.
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