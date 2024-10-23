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Стал известен новогодний прайс российских звезд

Стал известен новогодний прайс российских звезд

Продюсер Рольгейзер: звезды повышают стоимость выступлений зимой в два раза Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Продюсер Денис Рольгейзер рассказал о стоимости выступлений российских звезд на частных мероприятиях в новогодние праздники.

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