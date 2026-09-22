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Ростислав Хаит из «Квартета И» не смог проститься с братом, отцом и матерью — въезд на Украину закрыт

Ростислав Хаит из «Квартета И» не смог проститься с братом, отцом и матерью — въезд на Украину закрыт

Ростислав Хаит из «Квартета И» впервые стал отцом в 52 года — в 2023-м Ольга Рыжкова родила ему дочь Миру.

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