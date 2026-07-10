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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Организаторы азартных игр начнут предупреждать россиян о возможных рисках

Организаторы азартных игр начнут предупреждать россиян о возможных рисках

Предупреждение должно размещаться на главной странице сайтов, через которые принимаются интерактивные ставки С 1 сентября 2026 года организаторы азартных игр будут обязаны размещать предупреждения о рисках участия в ставках на своих сайтах, а также при входе в букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

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