Организаторы азартных игр начнут предупреждать россиян о возможных рисках

Предупреждение должно размещаться на главной странице сайтов, через которые принимаются интерактивные ставки С 1 сентября 2026 года организаторы азартных игр будут обязаны размещать предупреждения о рисках участия в ставках на своих сайтах, а также при входе в букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.