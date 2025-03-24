В Петербурге с 24 марта временно приостановлено движение трамваев по улице Димитрова

До завершения работ В Петербурге в связи с работами на коммуникационных сетях с 5:16 24 марта и до завершения работ временно приостановлено движение трамваев по улице Димитрова в районе Будапештской улицы.
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