У визитов Путина чёткая цель: Президент России воплощает амбициозный проект

Вскоре после того, как Владимир Путин вернулся из своей поездки из Азербайджана, куда отправлялся по приглашению президента Алиева, лидер России отправился по русским регионам, в которых не был много лет.
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