Такая мера позволит уберечь водителей от перегрева.В Госдуме рассмотрят законопроект, разрешающий боле глухую тонировку на передних боковых стеклах автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Срочно. Сумское направление": Русская армия начала массированное наступление. В Киеве переворот. Зеленский побежал
- Жесточайший ответ. Первое предупреждение. Три области превратили в морг: Ракеты били по главкому. Убиты десятки офицеров ФРГ. Уничтожены F-16
- Генерал Гурулёв призвал наказать ответственных в Генштабе и возбудить на них уголовные дела
Свежие комментарии