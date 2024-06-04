Юлия Пересильд и Алексей Учитель встретились на празднике в честь дочери

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель вместе отпраздновали день рождения дочери. Артистка поделилась в соцсетях кадрами, как именинница задувала свечи на торте, а потом целовала своих родителей.
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