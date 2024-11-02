В Госдуме призвали отключить важные аккаунты от сервисов Google

Привязанные к сервисам Google аккаунты на банковских или государственных ресурсах следует перевести на российские аналоги, чтобы обезопасить личные данные, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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