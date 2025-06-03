Сергей Мардан: Быть хохлом - это всегда личный нравственный выбор

ВП

Виктор Попов

Сергей! "Дурку!" то Выключите!!! НЕ Ставьте Знак Равенства Между Хохлом и бандеровцем!!! Давая НЕГАТИВ в Кличке Целому Народу, Вы(!) Разжигаете(!) Рознь Между Украинцами и Русским!!! У НАС в Простонародье на Слово Хохол, как Часто Называем Мы Украинцев, а Они НАС - Кацап, Челдон - НИКТО НЕ Обижается!!! Моя Половина Истинная Хохлуша!!! А Дочь Моя - Половина Русская! Половина Хохлуша! И Как ДРАТЬСЯ(!) Ей Меж Собой??? Левой Рукой - за Русскую??? Правой Рукой - за Украинку??? Мозгами то хоть Изредка Нужно ШЕВЕЛИТЬ!!!