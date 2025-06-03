Все ноющие про жестокосердных чекистов в Шереметьево, которые мешают торжеству концепции «один народ / одна на всех бабка с флагом» могут заткнуться.
Сергей Мардан: Быть хохлом - это всегда личный нравственный выбор
Комментарии
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Ирина Жилина
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9 час.
Ваша Светлость
Да мне пох, что ты там "лал".:)))
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9 час.
ВП
Виктор Попов
Сергей! "Дурку!" то Выключите!!! НЕ Ставьте Знак Равенства Между Хохлом и бандеровцем!!! Давая НЕГАТИВ в Кличке Целому Народу, Вы(!) Разжигаете(!) Рознь Между Украинцами и Русским!!! У НАС в Простонародье на Слово Хохол, как Часто Называем Мы Украинцев, а Они НАС - Кацап, Челдон - НИКТО НЕ Обижается!!! Моя Половина Истинная Хохлуша!!! А Дочь Моя - Половина Русская! Половина Хохлуша! И Как ДРАТЬСЯ(!) Ей Меж Собой??? Левой Рукой - за Русскую??? Правой Рукой - за Украинку??? Мозгами то хоть Изредка Нужно ШЕВЕЛИТЬ!!!
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5 час.
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