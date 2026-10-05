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В Горно-Алтайске подтвердили фиктивность брака бойца СВО с "черной вдовой"

В Горно-Алтайске подтвердили фиктивность брака бойца СВО с "черной вдовой"

В Горно-Алтайске суд апелляционной инстанции поддержал решение о признании брака погибшего бойца СВО с так называемой "черной вдовой" фиктивным.

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