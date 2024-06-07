Путин анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате в России

Уровень МРОТ будет увеличиваться в соответствии с размером медианной зарплаты в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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