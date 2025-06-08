Сегодня – праздник святой Троицы

Православные верующие в воскресенье отмечают один из 12 главных церковных праздников – день Святой Троицы, также называемый Пятидесятницей, поскольку этот праздник всегда приходится на 50-й день после Пасхи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии