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Сегодня – праздник святой Троицы

Сегодня – праздник святой Троицы

Православные верующие в воскресенье отмечают один из 12 главных церковных праздников – день Святой Троицы, также называемый Пятидесятницей, поскольку этот праздник всегда приходится на 50-й день после Пасхи.

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