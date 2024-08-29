Crypto.com совместно со Standard Chartered хочет расширить предоставление глобальных фиатных услуг

Базирующаяся в Сингапуре криптовалютная биржа Crypto.com в партнерстве со Standard Chartered представила новый ритейл-бизнес для расширения доступа к долларам США, евро и дирхамам Объединенных Арабских Эмиратов.
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