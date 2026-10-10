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Наука и Техника

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Трофейные фаустпатроны и эволюция противотанкового оружия советской пехоты

Трофейные фаустпатроны и эволюция противотанкового оружия советской пехоты

Когда речь заходит о противотанковых средствах Второй мировой, чаще всего вспоминают внушительные артиллерийские системы или знаменитые немецкие панцерфаусты.

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