«ВО»: ВС РФ поразили завод по производству ракетного вооружения в Киеве

Ночью российские военные нанесли удары по целям в Киеве с использованием беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и крылатых ракет Х-101, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
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