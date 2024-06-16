"Он предупредил, зловещие заявления". Что зарубежные СМИ пишут о новом предложении Путина по Украине

Зарубежные СМИ назвали предложения президента РФ Владимира Путина по переговорам с Украиной "самыми конкретными" из тех, которые выдвигала Москва для завершения конфликта, при этом они отметили, что Киев вряд ли на них согласится.
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