Собянин: Олимпийскому комплексу «Лужники» исполняется 70 лет

Олимпийскому комплексу «Лужники» исполнилось 70 лет. Несколько лет назад началось его глобальное обновление, благодаря которому комплекс превратится в современное комфортное пространство для занятий спортом и отдыха всей семьей.
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