Франция и Бельгия оформили путевку на ЧМ – 2022 в Катар, а вот Украина может не попасть даже в стыковые матчи

Франция в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 8:0 разгромила Казахстан и оформила прямую путёвку в финальную часть турнира в Катаре.
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