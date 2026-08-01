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Татар-информ

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Сборная Татарстана одержала две победы на старте Спартакиады по регби-7

Сборная Татарстана одержала две победы на старте Спартакиады по регби-7

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Сборная Татарстана одержала две победы в стартовых матчах группового этапа турнира по регби-7 среди мужчин в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, которая проходит в Казани.

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