Сборная Татарстана одержала две победы на старте Спартакиады по регби-7

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Сборная Татарстана одержала две победы в стартовых матчах группового этапа турнира по регби-7 среди мужчин в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, которая проходит в Казани.
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